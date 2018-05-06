花博預售優惠票現省150元 「樂虎」票券設計超萌台灣好新聞報 (2018-05-06 18:49)
地方中心／台中報導
台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，日前推出「最早鳥票」及「早鳥票」後，引起一陣搶購風潮，即日起再推出「預售優惠票」，票價200元，價格和全票350元相比，現省150元，將販售至7月31日，這次實體票券設計推出花博吉祥物石虎家族姐姐「樂虎」，甜美吸睛，歡迎把握機會購票。
市府表示，欲購買「預售優惠票」的民眾，可至GOMAJI團購網或至統一超商7-ELEVEN門市ibon購買，不另收手續費，另也可上台中花博售票網站( https://tickets.2018floraexpo.com )購票。
選擇在花博售票網站購票的民眾，可點選「一般購票」或「大宗購票」，單次網路購票上限為10張，超過10張者，請點選大宗購票並填寫需求表單，由專人後續服務。花博售票網站也提供電子QR Code票券供選購，民眾購買後，屆時可以QR Code電子票掃描驗票入園；若想收藏票券，則可點選購買實體票券。
市府指出，日前推出的「最早鳥票」實體票券是以花博吉祥物「歐米馬」為主題，「早鳥票」是以石虎家族弟弟「來虎」為主題；這次「預售優惠票」的實體票券設計則是石虎家族姐姐「樂虎」，票券上印有樂虎探出頭來的甜美模樣，靈活的大眼睛加上長長的眼睫毛，可愛又吸睛，也請期待後續系列票券的設計。
台中花博展期自11月3日起至2019年4月24日，展期長達半年，繼「最早鳥票」及「早鳥票」後，現在再推出「預售優惠票」，販售日期自即日起至7月31日，票價200元，票務相關資訊可撥打花博票務免費諮詢專線0809-063727洽詢。
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