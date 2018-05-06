▲Lamigo桃猿陳俊秀擊出帶有打點的安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

Lamigo桃猿隊昨出戰富邦悍將7局下林哲瑄擊出內野高飛球，猿隊內野手陳俊秀選擇「故意」放掉，然後一次觸殺張正偉跟讓林哲瑄出局，陳俊秀的「小聰明」也發揮作用。

陳俊秀不但幫助球隊解除危機，也幫了好朋友王躍霖大忙。

陳俊秀說：「就是試試看，看看他會不會跑。」

故意落球需要很大勇氣，不過陳俊秀「假動作」做得逼真，讓張正偉、林哲瑄都上當。

不過王躍霖笑說：「不會不好意思，但他的動作蠻會演的。」