中華職棒／陳俊秀頭腦Play 救了王躍霖NOWnews今日新聞 (2018-05-06 19:53)
Lamigo桃猿隊昨出戰富邦悍將7局下林哲瑄擊出內野高飛球，猿隊內野手陳俊秀選擇「故意」放掉，然後一次觸殺張正偉跟讓林哲瑄出局，陳俊秀的「小聰明」也發揮作用。
陳俊秀不但幫助球隊解除危機，也幫了好朋友王躍霖大忙。
陳俊秀說：「就是試試看，看看他會不會跑。」
故意落球需要很大勇氣，不過陳俊秀「假動作」做得逼真，讓張正偉、林哲瑄都上當。
不過王躍霖笑說：「不會不好意思，但他的動作蠻會演的。」
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