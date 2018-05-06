韋汝悲情牌奏效 小甜甜發文「愛妳」破冰NOWnews今日新聞 (2018-05-06 19:54)
小甜甜（張可昀）與韋汝這對10年好閨密，因為韋汝上節目時，表示自從學會開車後，就變成小甜甜的開車工具人，甚至誇大了小甜甜的作為，讓小甜甜氣炸在臉書發文，怒指韋汝為了通告說謊。事後韋汝也在臉書致歉，並祈求小甜甜包容，如今小甜甜也在臉書說：「愛妳，沒事囉！」化解兩人恩怨。
小甜甜在臉書寫道，「朋友的想法跟感受是我最在乎的～相信你是真的很在意我們10年多來的友誼以及所經歷過的一切」，更說有許多藝人都會拿她開玩笑，不在意的原因是那些人根本不重要。過去韋汝發生情變，都是小甜甜在一旁守護，不難看出兩人交情頗深。
▲小甜甜、韋汝是好閨密。（圖／翻攝自臉書，2018.05.05）
小甜甜更認為：「事情公開直說絕對比背後捅刀裝沒事私底下弄你的好，道歉需要很大的勇氣也表示對這個人的在乎.......我不是什麼討喜的人但就是個會把所有感情都投注在這幾個朋友身上的傢伙，我身上什麼都很大當然～肚量也很大！」最後也說，經過此次事件，兩人都學了一課，未來會繼續陪伴對方，韋汝也隨即按該貼文讚，顯見已修復往日情誼。
▲小甜甜原諒韋汝了。（圖／翻攝自臉書，2018.05.06）
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