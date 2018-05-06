悍將新秀楊晉豪持續復健中中央社 (2018-05-06 20:10)
去年中職選秀富邦悍將首輪選進的好手楊晉豪，4月初因髖關節不舒服老毛病發作，暫停出賽，目前仍在師大復健訓練中。中央社記者謝靜雯攝 107年5月6日
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