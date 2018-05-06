（中央社記者江佩凌台北6日電）滾石創作女歌手孫盛希擔任基金會愛心大使，日前扛打歌服、二手衣到場義賣，更獻唱歌曲用音樂支持公益；此外，她近日推出新歌引起許多人共鳴，紛紛到她臉書粉絲頁「告解」。



忠義基金會日前在花博公園花海廣場舉辦「帶我尋家趣」義賣園遊會活動，根據唱片公司今天發布的新聞稿，孫盛希除了特別扛一整箱個人打歌服、二手衣等到場義賣，更獻唱Never Lose Your Smile及「跟你住」2首歌力挺，鼓勵民眾支持公益活動。



唱片公司指出，預計今年7月份發行個人第3張新專輯的孫盛希，透過參與全創作與全製作，將她從女孩長大到女人過程中的每段故事，譜寫成一首首「女人入門」系列歌曲。



新專輯首波歌曲「自然凋謝」近期搭上台灣偶像劇「姊的時代」插曲，新歌3月底上架一個多月以來，常居各大串流音樂榜單，表現亮眼；而4日新上架的第2波歌曲「內疚」，則道出女人渴望追求自由的心情，引起不少人共鳴。



對於創作「內疚」的想法，孫盛希說：「當自由不是真的自由，愛或不愛都是罪惡，愛情的起始是彼此願意交出了自由、綑綁在一起，直到其中一方想解開束縛。但有著缺口的靈魂，也不算是真正的自由。」



唱片公司表示，「內疚」發表3天來，就有許多人到孫盛希臉書粉絲專頁「告解」，孫盛希看到很多歌迷的內心故事，預計將展開「孫盛希的內疚告解室」活動，邀更多人一同分享故事，同時宣布「內疚」MV將於7日上架。（編輯：李錫璋）1070506