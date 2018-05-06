原標題：快訊！阿富汗一選民登記中心發生爆炸致數十人死亡 系半個月內第4起

[環球網綜合報導]據法新社6日消息，阿富汗一選民登記中心發生爆炸，已造成數十人10人死亡。

這已是阿富汗境內15天內發生的第4起爆炸事件。當地時間4月22日，阿富汗首都喀布爾發生自殺式炸彈恐襲，致57人死亡，另有119人受傷，其中包括婦女和兒童。隨後，極端組織「伊斯蘭國」在其喉舌阿馬克通訊社（Aamaq）發佈聲明稱對此次襲擊負責。

4月30日，阿富汗首都喀布爾接連發生兩起炸彈襲擊事件，致至少24人死亡，45人受傷。一名法新社記者在事故中不幸傷亡。極端組織「伊斯蘭國」再次宣稱對此負責。