阿富汗一處選民登記中心發生爆炸致數十人死亡北京新浪網 (2018-05-06 19:28)
原標題：快訊！阿富汗一選民登記中心發生爆炸致數十人死亡 系半個月內第4起
[環球網綜合報導]據法新社6日消息，阿富汗一選民登記中心發生爆炸，已造成數十人10人死亡。
這已是阿富汗境內15天內發生的第4起爆炸事件。當地時間4月22日，阿富汗首都喀布爾發生自殺式炸彈恐襲，致57人死亡，另有119人受傷，其中包括婦女和兒童。隨後，極端組織「伊斯蘭國」在其喉舌阿馬克通訊社（Aamaq）發佈聲明稱對此次襲擊負責。
4月30日，阿富汗首都喀布爾接連發生兩起炸彈襲擊事件，致至少24人死亡，45人受傷。一名法新社記者在事故中不幸傷亡。極端組織「伊斯蘭國」再次宣稱對此負責。
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