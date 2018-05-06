原標題：美國百人會在矽谷舉行2018年年會



中新社聖克拉拉5月6日電 (記者 張朔)美國百人會(Committee of 100)2018年年會5月5日至6日在加利福尼亞州矽谷地帶重要城市聖克拉拉舉行。

美國百人會成立於1990年，總部設於紐約，由在各自領域取得傑出成就的美籍華人組成，被視為美國最有影響力的華人精英組織之一。百人會有154名成員，包括著名建築師貝聿銘、美國科學院院士何大一、大提琴演奏家馬友友、美國首位華裔州長駱家輝等，現任會長為法學家吳華揚。

2018年美國百人會年會的主題為「矽谷：連接中美之橋」。百人會成員及來自中美兩國政治、經濟、學術、媒體等各界人士匯聚一堂，以專業視角和坦率態度，共同探討當前經濟發展、先進技術以及中美關係等方面熱點話題。

當地時間5日上午，年會開幕。美國前助理國防部長傅立民、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)首任行長金立群、美國兩位前駐華大使駱家輝和馬克斯·博卡斯先後發表演講。

年會還舉行三場分論壇，主講嘉賓分別圍繞「美中貿易和經濟展望」「一帶一路倡議」「矽谷和中國的科技企業家」主題，同與會者展開現場交流。

曾任美國駐亞洲開發銀行(ADB)大使的亞洲公司治理協會榮譽退休理事長楊曹文梅，是美國派駐海外的第一位亞裔女性大使。她在「美籍華人發展之路」交流環節，分享了自己的人生經歷和智慧。

在當晚舉行的美國百人會年度頒獎宴會上，楊曹文梅同美國國家工程院院士謝青、盛大集團創始人陳天橋一起，獲頒「2018年美中關係傑出領袖獎」。

當地時間6日下午，美國百人會2018年年會將用一場以「美籍華人領導力」為主題的對話會收官。(完)