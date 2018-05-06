波蘭國家採礦局(State Mining Authority)今天(6日)表示，南部1處礦坑5日遭地震襲擊後，搜救人員今天(6日)繼續搜尋失蹤的3名礦工，並已找到其中1名礦工的大概位置，另一名先前失蹤的礦工，則已被發現遭到壓死。

官員表示。大約200礦工不畏酷熱，參與這次深入地下大約1公里的搜救行動。

負責這處礦場的波蘭煤炭礦業集團JSW負責人瓦歐容(Daniel Ozon)表示，1名被找到的礦工已經被醫生宣布死亡。

瓦歐容表示，他們相信，死亡的礦工38歲，在該公司服務了10年；但目前還在等待罹難者家屬的確認。

JSW是歐盟最大的焦煤生產公司。

採礦局指出，這次地震為規模3.4；而歐洲與地中海地震中心(European-Mediterranean Seismological Centre)則測得4.3。民營電視台TVN24報導，一些房屋也能感受到震動。

這起地震發生在當地時間5日上午11點(台灣時間5日下午5點)，當時有大約250名礦工在礦坑下工作，原先有7人失蹤，後來尋獲3人。