（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）「花蓮綠色長城」之稱的濱海防風保安林，其中位於七星潭編號2618號防風林已成立80年，花蓮林區管理處舉辦「守護者的海森趴」活動，讓民眾了解生態和屏障功能，更是守護海洋資源的重要連結。



行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處以「守護者的海森趴、海是愛林、再續80」為主題，下午在七星潭德燕漁場舉行。立委蕭美琴、花蓮縣政府秘書柏江生、東華大學教授戴興盛及李光中、黑潮海洋文教基金會、地球公民基金會、七星潭社區發展協會等及民眾近千人同樂。



花蓮林區管理處長楊瑞芬表示，從日治時期，花蓮就編列5筆防風保安林，範圍從秀林鄉和中部落往南延伸至吉安鄉花蓮溪出海口，南北綿延約50公里，素有「花蓮綠色長城」之稱。



其中位於七星潭的編號2618號防風林已成立80年，這80年來默默的為花蓮地區抵禦颱風、東北季風的侵襲，不僅充分維護花蓮地區國土保安，也保護花蓮內陸地區居民生命安全。



舉辦這場活動，邀請大家一起為2618號防風林慶生，安排戲劇表演、市集擺攤、變裝秀、沿岸創作、闖關等活動。



楊瑞芬表示，2618號防風保安林不僅是生物繁衍存續的場域，也是守護在地居民防風沙的屏障，更是守護海洋資源生生不息的重要連結。一直以來透過公部門和在地民間團體的合作認養，進行海岸林的巡視、監測和環境管理。今年暑假起也將開啟海岸保安林的系列環境教育課程，期盼更多人一起將守護海岸保安林的信念延續下去。（編輯：張銘坤）1070506