▲溫馨五月天「母親節社區溫馨關懷」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.06)

母親是家庭的重心，呵護子女成長、相夫教子、打點家務、繁雜瑣事一身扛起，每年到了五月，百花怒放溫馨季節的母親佳節，給予更多的關懷是最感溫馨。何況有些因犯罪不幸的家庭，往往其家庭中的成員，因犯罪事件的影響，心理常處於極端的壓力，特別是維繫整個家庭中心辛苦的母親，因此在溫馨五月天，雲林地檢署鄭銘謙檢察長、雲林縣榮觀協進會楊文榮理事長、更保雲林分會涂金助主委專程前來古坑小太陽老人日照中心關懷社區的長輩，現場頒發貧困個案慰助品，希望透過母親節社區溫馨關懷活動，讓更生人、受保護管束人或是社會勞動人都能珍惜這個看似平凡卻又珍貴的與家人團聚時刻。

鄭銘謙指出選在老人長期照護協會附設小太陽老人日照中心舉辦「母親節社區溫馨關懷」的活動，種子傳愛DIY由藝文老師帶領以種子串連成藝品項鍊，藉由親子同創，使個案及家人在藝術氣息活動中熱絡互動，讓親子輕輕鬆鬆從中緊密連結，達感念親恩之目的。

活動中也安排帶唱思恩報恩，更保雲林分會主任李昭慧表示為了讓更生人體會親恩，協會志工帶動唱思親、愛親歌曲，在柔美動作與溫馨歌曲中，傳達母親柔性之愛與關懷，讓個案及其家屬在優美歌聲帶動下，更能感受契合母親的愛，期能思恩而恩報父母。

雲林地檢署觀護人室主任岳瑞霞說許多受保護管束人因母親年邁，而選擇留鄉擔任家庭照顧者，承擔長期照顧的壓力與責任。本次辦理此次活動，除了要傳達家庭照顧者如何尋求抒壓管道外，更希望藉此鼓勵參加活動的每個人回家或當場說出對母親的關心，將愛傳達給最愛的母親，讓參加活動的每個人，將這顆感恩的心帶回家裡、工作職場、日常生活中，社會將會更祥和。