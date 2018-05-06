▲愛樂種子已連續舉辦三屆「人生第一把琴募集」的活動，許多民眾將自己珍視的提琴捐給愛樂種子，讓懷抱音樂的喜悅得以延續。（圖／台北市愛樂管弦樂團文化基金會提供）

板橋車站二樓的戶外廣場，今（6）日午後響起了悅耳的弦樂聲，許多路過的民眾都停腳步，跟著旋律自然的擺動；演出的是愛樂種子學員，他們利用每周的課後時間從零開始學起，一點一滴地成長，才得以有今天的完美呈現。

愛樂種子公益提琴的課程計畫，已連續舉辦三屆「人生第一把琴募集」的活動，許多民眾將自己珍視的提琴捐給愛樂種子，讓懷抱音樂的喜悅得以延續；師大附中音樂班的顏同學捐贈兩把大提琴，一把是剛開始學大提琴時學姐留下的琴，另一把是換尺寸後老師給的琴，顏同學說，「希望自己的琴可以給真正有需要的人！」

愛樂種子也特別舉辦「以小換大」的提琴交換活動，希望藉由提琴的交換，讓民眾一同經歷成長的滋味；提琴就像是個成長的象徵，隨著年齡及身高的增長，提琴的尺寸也從1/2、3/4到4/4。民眾帶著小尺寸的提琴換取大尺寸提琴，不僅代表著長大，更代表著傳承過去學習的經驗及美好給愛樂種子的學員。

愛樂種子公益提琴課程計畫，相信音樂帶來生命改變的契機，招募使命感的音樂教師、閒置的樂器，深入都市邊緣及偏遠地區長期教學；認為提琴並非只是一項技能，更重要的是學習過程中，培養出努力且不放棄的精神，體驗到不斷練習所得到的成就感，這種來自內心的肯定感，足以抵抗現實生活的困境。

愛樂種子「第三屆人生第一把琴募集」的活動從今年二月展開，希望藉由募琴，讓學員能得到人生第一把琴，更希望社會的資源能有效再利用，給予孩子一個改變的機會；第四屆的課程即將於今年九月開始，目前尚缺十把1/2大提琴，也正招募使命感教師。