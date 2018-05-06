▲副縣長吳芳銘(左)表示，「萌饅頭教主」王美姬(右)所製作造型饅頭很療癒。（圖／吳芳銘副縣長提供, 2018.05.05）

原來只想要兒女愛上吃早餐，並能吃出健康的單純概念，遠自內蒙古嫁到台灣的王美姬，不只讓孩子喜歡吃早餐，身體也因為早餐而更加健康，且讓自己無心插柳的成為風靡全世界的「萌饅頭教主」、「造型饅頭女王」。

王美姬是來自遙遠內蒙古的台灣媳婦，從小就喜歡家鄉的饅頭，兒女出生後，用盡巧思的想要孩子喜歡早餐，也要孩子吃出健康，所以全部採用天然的食材、與酵母，絶無任何化學添加的原料，再透過「3D立體造型」設計、製造出KITTY、小兔、刺蝟、貓、狗、水果等數百種「超萌」造型饅頭。

卡通造型饅頭讓兒女們愛不釋手，也吃出健康後，王美姬也在開始在網路上分享，受到網友們的喜愛，社群網站也累積出高人氣，並鼓勵擴大分享，書商鼓勵出書，王美姬意外的開創事業，成為爆紅的「造型饅頭女王」，也被稱為「萌饅頭教主」。

嘉義縣副縣長吳芳銘表示，美姬老師手作幸福造型饅頭，無任何化學添加，用最自然健康的元素，每次蒸製饅頭，打開蓋子時，淡雅甜香撲鼻，令人驚喜的造型，直接帶領大家進入立體造型的美味魔法世界，很療癒。