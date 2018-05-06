▲始源見面會的座位排設引發粉絲不滿。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.5.6）

SJ成員始源今（6）日在南港展覽館舉辦見面會，但在開場前卻發生小插曲，導致延遲20分鐘。原本買第一排座位的粉絲，到了現場卻只能坐在第十排，前十排坐滿網紅及公關貴賓，大家當下不滿坐在走道抗議，而主辦方「大方娛樂」營運長胡先生就表示，粉絲言論與事實不符，歡迎大家今天填寫客訴單，下周會一一處理。

粉絲今到見面會現場發現原本第一排的座位被坐走，憤怒表示「我買第一排卻坐到第十排」，還發現第6排的觀眾被移到18排，而那些座位全坐滿網紅及貴賓，大方娛樂營運長胡先生就解釋「移位動作」，說本來打算按照座位圖排位置，但發現粉絲口中的座位是視線不良區，為了大家的看秀體驗才會更動座位，不然屆時會看不到舞台，更表示，如果不這樣做，到時大家看到現場後，「應該會更憤怒」。

胡先生也反駁公關票及網紅問題，說：「這不是事實！」表示會去問售票網了解狀況，也會去追查贊助商發出去的公關票比例，而對於晚開場，他僅表示：「是始源為了完善的準備，所以才會晚開始。」而以上所發生的問題，胡先生說大家今天能填寫客訴單，下周會有專線去處理粉絲的問題。