彭于晏一句話 讓空姐爽到秒戀愛NOWnews今日新聞 (2018-05-06 19:31)
彭于晏長相帥氣，過去曾演出《翻滾吧！阿信》、《寒戰》展現精湛演技，內外兼具的他，是許多少女心中的男神。許多男性也對彭于晏的外貌相當讚賞，就連「荒謬大師」沈玉琳也自稱「嘉義彭于晏」。近日有一名空姐在IG上PO出同框彭于晏的照片，還透露男神講了一句話，讓她心花怒放直呼：「好可愛！」
該名空姐透露，在工作前還跟朋友聊到：「不知可不可以載到彭于晏？」沒想到本尊真的搭乘飛機，讓她樂喊：「終於跟于晏在機上浪漫相遇。」還透露彭于晏被一票空姐的瘋狂模樣嚇傻，明明很想回到座位，卻又不好意思離開，最後則小小聲地說：「我現在沒繫安全帶會不會很危險？」
▲彭于晏長相帥氣。（圖／翻攝自臉書，2018.05.06）
彭于晏此話一出，馬上讓空姐再度戀愛，甜喊：「吼～～～怎麼那麼可愛啦，帥哥說的任何話都hen可以。」看來彭于晏要擔心的可不只是安全帶的問題，惹得一票空姐紛紛戀愛，恐怕也是始料未及。
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