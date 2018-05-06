《絕地求生》跳傘成癮 玩千場只吃到一次雞的堅持！北京新浪網 (2018-05-06 19:00)
《絕地求生》是一款讓人上癮的大逃殺遊戲，不論你是享受拿槍突突的快感或是享受活到最後勝者為王的榮譽，想必都會個有理由讓你想一玩再玩，而玩家也能通過某些戰績網站（OPGG、TRN）持續追蹤自己各方面的數據，觀察一路下來不論是勝率或是擊殺率是否有成長，透過這些數據的成長也能讓人得到一些成就感。
然而最近小編在戰績網站上看見一名玩家的數據極為嚇人，上格與下格分別為此玩家3月與4月的「單人模式」數據。上格他進行了1055場遊戲當中只吃1場雞、3場前十名；下格則是進行了788場遊戲只吃1場雞、3場前十名。兩個月內將近兩千場的遊戲只有2次吃雞，平均每玩一千場才吃到一次雞，小編已經無法想像究竟是什麼原因讓他如此保有熱忱。
小編另外看了他「四排模式」的數據發現他喜歡自己一個人進行四排模式（One Man Squad）看來是個沒朋友的玩家呢，從隊伍排名顯示他往往是落地后沒多久就死掉，通常會進行 One Man Squad 的玩家都是對自己槍法有自信享受殺人的快感，但從他的表現來看似乎是在享受「跳傘」或是「成盒」的快感呢！
樂觀一點想想雖然進行了一千多場遊戲，但也許每一場不到五分鐘就結束了，玩的場數比別人多、坐過飛機比別人多、跳傘也比別人多，真的是吃雞的最高境界呢！各位網友們是否也該向這位玩家學習了呢，玩了一千多場才吃到雞都還能持續下去這不叫苦什麼叫苦，還沒吃到雞的玩家們請再堅持一會，不放手直到雞到手！
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