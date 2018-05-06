「電競小學」被質疑，若風回復：不教打遊戲 只為推廣北京新浪網 (2018-05-06 19:00)
2018年5月6日，前LOL職業選手若風為四川巴中捐建的國內第一所以電競為名的慈善小學——若風電競慈善小學正式揭牌落成。 學校坐落在四川省巴中尹家鄉尹成村的一個貧困村落中。
據悉在這尹家鄉中，原本只有3名任教老師，4個教學班級，但是有著38名渴望知識的孩子，但是其中卻有著78%的留守兒童，而若風得知之後，決定捐建這一所小學，使其成為國內第一座以電競為名的慈善小學，給那裡的孩子一份來自電競的愛。
此前若風在面對記者採訪的時候曾經說過：「在成長期間我收到過許多人的幫助，對我影響甚大，我覺得在這個社會需要有更多的愛心，所以在我自己有了一定財力我也希望能用自己的力量去幫助別人。」而這一所電競慈善小學，也有許多人提出自己的問題，是否教授電競？教小孩子打遊戲？面對這些質疑，若風是這麼回答道：「會有一些基礎電競的知識輸送給學生們，讓他們在成長的同時了解這個行業，有機會的話也希望他們能在未來幫助電競更好的發展，但是並不會強制他們學習電競的內容，這隻是一所有電競屬性的普通慈善小學。」從若風的表達中可以了解到，學校有著電競的屬性，代表著來自的電競的一份愛，也許可能會等孩子們長大后教授一些關於電競的知識，但不是現在。
若風自己曾經在直播也說道「做事要做自己喜歡的事，做自己喜歡的事，要做到讓自己滿意。」而若風的父母也都是教師，相信出身於教師家庭的若風能夠把這一所電競慈善小學辦好，傳播著正能量，讓更多的人能夠接受電競，了解電競，達到推廣電競的目的。
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