？ ？最近最受關注的LOL比賽應該就是MSI季中賽了，雖然入圍賽已經開打，但因為大都是獨聯體賽區之間的比賽，所以關注度並不是太高。不過想必大家對代表LPL出征的RNG戰隊關注頗高，日前LOL國服也舉辦了一個MSI助威投票活動。

？ ？作為LPL人氣最高的選手，Uzi在這個活動中就是無敵的存在啊。截止5月5日晚上，Uzi的票數已破兩千萬大關，達到了21474836票，已經是設定這個投票的工作人員設定的java語言INT最大值了。可能對於LOL官方的工作人員來說，也沒有想到Uzi有這麼恐怖的人氣值吧。

？ ？除了Uzi之外，前六名中唯一一個不是RNG戰隊的選手就是KZ戰隊的小花生。這個曾經SKT的打野選手，因為其清秀的顏值在LPL籠絡了一大批小姐姐粉絲，不過相比起Uzi這恐怖的票數，小花生還是洗洗睡吧，如果沒有伺服器上限這個設定，小編覺得Uzi的票數過億應該是沒啥問題的。

？ ？Uzi身為LPL老將，征戰了多年，雖然年歲不大，但積累的經驗和人氣並非一般選手可以比擬的。今年LPL春季賽Uzi帶領RNG奪冠，終於破了狂小狗的無冠魔咒，讓他艱辛付出的汗水和眼淚有了回報。

？ ？這次Uzi和RNG隊友們一起遠赴歐洲參加MSI季中賽，國內粉絲們對Uzi和RNG的支持的熱情更是空前高漲，看到這樣的結果，相信Uzi也會更加有信心和力量打好MSI，爭取捧杯歸來。