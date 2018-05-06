新浪科技訊 5月6日下午消息，針對5月1日晚《紅五月西安城牆國際文化節》無人機表演出現嚴重事故一事，億航無人機今日在其官方微博@億航白鷺無人機 發表聲明道歉。

億航無人機官方微博稱，表演結束后，公司立即召集行業專家對496架受影響的無人機進行數據分析，後台數據表明：5月1日演出當晚，無人機設備、通訊系統和飛行系統正常，但部分無人機的定位及輔助定位系統在起飛后受到定向干擾，造成其位置和高度的數據異常。

根據此前媒體報導，在當晚的正式表演當中，1374架無人機並沒有成功組成完整圖案。演出一開始就有一部分無人機沒有飛到預定位置，導致局部不成圖案，以下圖片來自網友以及部分電視頻道畫面，網友稱之為「亂碼」。另還有視頻顯示，在表演結束的回收過程中，無人機是直接掉下來的。

而項目的招標方西安市城牆管理委員會此前曾向媒體表示，「目前技術團隊正在檢測，尋找問題原因」。

以下為億航無人機官方微博聲明全文：

關於5月1日西安無人機編隊表演的情況說明

近日，社會各界對5月1日西安無人機編隊表演活動密切關注，作為無人機編隊環節技術方案提供方和執行方，億航白鷺高度重視，經與各方溝通調查，現將情況說明如下：

5月1日晚，「紅五月·城牆國際文化節」啟動首秀在西安城牆景區南門區域進行，現場無人機編隊表演環節未能圓滿呈現，對此我司深表歉意。

此前4月29日，在吉尼斯世界紀錄認證官的全程公證監督下，成功挑戰1374架無人機編隊飛行，並榮獲了「最多無人機同時飛行」的吉尼斯世界紀錄稱號，達到預期表演效果。

按照此次文化節啟動首秀的活動安排，我司於5月1日再次展現1374架編隊飛行表演，並獲得由吉尼斯官方頒發的世界紀錄認證書，但無人機編隊表演現場未能圓滿呈現預期效果。

表演結束后，我司立即召集行業專家對496架受影響的無人機進行數據分析，後台數據表明：5月1日演出當晚，無人機設備、通訊系統和飛行系統正常，但部分無人機的定位及輔助定位系統在起飛后受到定向干擾，造成其位置和高度的數據異常。

作為無人機應用行業的科技創新企業，億航白鷺始終致力於無人機應用技術的前沿探索。我司會進一步增強系統安全措施，並加強外來信號監測，防範此類情況的發生，深耕對無人機應用技術的研發，繼續為西安市民呈現更精彩的無人機編隊表演，為全社會帶來更好的科技與藝術相結合的文化體驗。

廣東億航白鷺傳媒科技有限公司

2018年5月6日