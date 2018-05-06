原標題：柬埔寨桔井省中毒事件死亡人數增至10人 百餘人入院

中新社金邊5月6日電 （記者 黃耀輝）備受關注的柬埔寨桔井省疑似集體中毒事件，截止到當地時間5月6日記者發稿時，死亡人數已經增至10人，入院救治人數達121人。

據桔井省省長瓦吞當日向媒體表示，在已死亡的10人中包括6名女性，而在121名入院人員中68人為女性。瓦吞稱該中毒事件被懷疑不是食物中毒，而是飲用當地被污染的水源導致。

當地《柬中時報》稱，省長瓦吞表示柬埔寨衛生大臣已調派醫生到當地參與救治病人，同時對事件進一步調查。

事發時間為5月4日下午，事發地位於桔井省芝博雷縣斯諾村，當日已導致5人死亡，18人入院緊急救治。瓦吞解釋稱，初步調查發現，當地大部分居民飲用附近一條小溪水，懷疑事發前可能有人在附近噴殺蟲劑，因下雨，殺蟲劑流入了小溪。

瓦吞表示，目前政府已「封鎖」當地的小溪，禁止村民飲用，改用政府緊急調來的飲用水。（完）