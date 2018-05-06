黎巴嫩舉行9年來首次議會選舉北京新浪網 (2018-05-06 19:03)
原標題：黎巴嫩舉行9年來首次議會選舉
新華社貝魯特５月６日電（記者李良勇 支林飛）黎巴嫩新一屆議會選舉６日舉行，這是９年來黎巴嫩首次舉行議會選舉。
當地時間６日早７時，黎巴嫩境內各地投票站準時開放，大約３７０萬登記選民分別前往各投票站投票。此次選舉全國分為１５個選區，共有約５８０名候選人參選。
黎巴嫩總統米歇爾·奧恩在首都貝魯特投票后發表談話說，這是黎巴嫩國家政治生活中重要的一天，選民將選出今後４年的議會代表，因此他呼籲選民積極參選。
根據憲法，黎巴嫩議會共設１２８個席位，由基督徒和穆斯林平均分配。黎巴嫩此次選舉取消了原先選區「贏者通吃」的做法，改為比例代表制。此外，還首次允許海外黎巴嫩僑民參與投票，有約８．３萬名黎巴嫩僑民已分別於４月２７日和２９日完成投票。根據黎外交部的統計，黎巴嫩海外僑民投票率約為５９％。
此前，由於安全、政治紛爭等因素，黎巴嫩議會自２００９年以來三次延長任期，本次任期將於５月２０日結束。
關鍵字：
下一則：金門弔唁團出席印尼僑領黃進益喪禮
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- GUCCI太陽眼鏡 金屬竹節廣告款/木紋棕-金#GG3793FS HQXJ6
- A.S.O 手縫氣墊 3E寬楦真皮手縫黏扣涼鞋 黑色
- MONTBLANC萬寶龍眼鏡 質感無框款/銀-黑#MB452 C016
- 【英國Abelia】《時尚主義》加大純棉四件式被套床包組
- HAPPYHOME CD140HE-33木紋辦公桌椅組Y699-15+FG5-HE-33
- 24H-CONVERSE-男休閒鞋155764C-紅
- Arcteryx 始祖鳥 女 Phase SL 輕量排汗衣 橘
- 【Bernice】凱特4.1尺三門六抽衣櫃
- 【美國Ju-Ju-Be媽媽包】BFF後背/側背媽咪包-Olive Juice 野
- 仿古風7尺長櫃 5U7-263-907兩色可選(免運費 客廳 電視櫃)
以色列與伊朗危險對峙 戰爭一觸即發？【北京新浪網】
曾向小布希扔鞋伊拉克記者競選議員【北京新浪網】
不做「離婚之都」英國欲為贍養費設限【北京新浪網】
千名送貨機器人明年上路【北京新浪網】
科威特將開展交通安全周活動【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》