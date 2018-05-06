原標題：黎巴嫩舉行9年來首次議會選舉



新華社貝魯特５月６日電（記者李良勇 支林飛）黎巴嫩新一屆議會選舉６日舉行，這是９年來黎巴嫩首次舉行議會選舉。

當地時間６日早７時，黎巴嫩境內各地投票站準時開放，大約３７０萬登記選民分別前往各投票站投票。此次選舉全國分為１５個選區，共有約５８０名候選人參選。

黎巴嫩總統米歇爾·奧恩在首都貝魯特投票后發表談話說，這是黎巴嫩國家政治生活中重要的一天，選民將選出今後４年的議會代表，因此他呼籲選民積極參選。

根據憲法，黎巴嫩議會共設１２８個席位，由基督徒和穆斯林平均分配。黎巴嫩此次選舉取消了原先選區「贏者通吃」的做法，改為比例代表制。此外，還首次允許海外黎巴嫩僑民參與投票，有約８．３萬名黎巴嫩僑民已分別於４月２７日和２９日完成投票。根據黎外交部的統計，黎巴嫩海外僑民投票率約為５９％。

此前，由於安全、政治紛爭等因素，黎巴嫩議會自２００９年以來三次延長任期，本次任期將於５月２０日結束。