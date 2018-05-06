中嘉傳出售 NCC：未收到相關公文書中央社 (2018-05-06 19:13)
（中央社記者朱則瑋台北2018年5月6日電）國內有線電視業者中嘉網路最大股東安博凱基金（MBK），傳出已經找到新買主，NCC今天表示，目前沒接到相關公文書，只要收到資料就會依法審查。
中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶，中嘉最大股東安博凱基金（MBK）近來傳出有意出售股份，轉讓經營權。
中嘉內部人士表示，公司方面要求整理近來相關內部合約、財務等資料，可能是在做交易前的準備，不排除近日有出售的可能性，不過到底買家是誰，交易金額多少，可能還要一段時間才會明朗化。
國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今天向中央社記者表示，並不了解中嘉是否有出售的規劃，目前並沒有接到相關的公文書，一切還是以正式的文件為主。NCC會依法行政，不會發生任何買家事先打招呼這種事情，一切會依照相關法律，經過委員會合議討論決定。
翁柏宗指出，假使中嘉網路真的要的出售，不只需要依照有線廣播電視法第23條向NCC申請核准，因為MBK的外資身分，必須經過經濟部投審會審議通過。若有市場集中等問題，也需要經過公平會審議。
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