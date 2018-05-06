（中央社記者王淑芬高雄6日電）「2018青春設計節x影展」，歷經學界、業界、評審團和市場的檢驗，今天落幕，兩大首獎「影視類金獎」與「動畫類金獎」都由台灣藝術大學奪下。



在高雄駁二藝術特區展出為期10天的「2018青春設計節x影展」在專業評審團及市場的檢驗後，今天在駁二LiveWarehouse頒獎，57組創意設計競賽及43組青春影展入圍團隊屏息以待成績揭曉，文化局並頒發近新台幣150萬元競賽總獎金，得獎團隊興奮擁抱，迎接畢業前夕的最大榮耀。



青春影展中，最受矚目的兩大首獎「影視類金獎」與「動畫類金獎」都由台灣藝術大學奪下，另外在青春設計節創意競賽方面，南台科技大學奪得3座金獎；獲金獎者可抱回10萬元獎金。



台灣藝術大學導演馬曉輝以「天台上的魔術師」擒下影視類的最大獎項、導演盤思妤的「霓虹」為動畫類首獎。



「天台上的魔術師」以小偷意外窺見移工遭性侵為故事源起，小偷當下選擇事不關己、逃離現場，卻因為時間的演進而有龐大的罪惡感，帶出兩個社會邊緣人的相近，在天台上譜出心碎有而感傷的情感悲歌。



評審評價這部影片「技術超乎想像的精準」尤其演員演技逼視社會邊緣的被害處境，層次分明，令人感動。



動畫類金獎作品「霓虹」以愛情為主題，導演細膩的敘事能力，表現愛情故事與動畫風格，還不失都會流行感，影片節奏流暢，佳評不斷。



高雄市政府副市長史哲表示，青春設計節最早是南部幾所創意設計科系聯展，至今已辦了12年，感謝支持青春設計節的企業，讓設計節成為唯一競賽獎金來自於企業贊助，共同為高雄年輕設計能量挹注一股強而有力的支撐力道，並實質培育文化創意人才。（編輯：李錫璋）1070506