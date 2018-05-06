（中央社記者江佩凌台北6日電）日本人氣男星(土反)口健太郎今天為新片訪台宣傳，談及和女主角綾瀨遙對戲的感覺，(土反)口直誇她演戲很聰明，憶及吻戲時需隔著玻璃對戲，那幕讓他有比一般吻戲更緊張、害羞的感覺。



(土反)口健太郎為宣傳新電影「今夜，在浪漫劇場與妳相遇」，受片商邀請今天上午飛抵台灣，機場近500名粉絲接機，下午他在台北出席記者會，談到來台看到許多粉絲迎接直呼嚇一跳，「沒想到有這麼多台灣粉絲歡迎我，非常開心」，並用中文打招呼和媒體自我介紹。



今年26歲、身兼模特兒與演員身分的(土反)口健太郎，過去參與過多部日劇及電影，逐漸打開知名度，此次他為主演的新片二度來台，分享片中飾演一名夢想當電影導演的純真青年「健司」的想法。



片中「健司」和從電影中跳出來的「公主」、女主角綾瀨遙談起一場純粹、真摯的戀愛。談及雙方合作的感覺，(土反)口健太郎說，由於劇情設定「碰到對方就會消失」，因此起初2人在拍攝現場十分入戲，會留意不要碰到對方，但進入拍攝後期就不太介意，常會一起針對演技方面有很多互動。



問到綾瀨遙在片場給他的感覺，(土反)口健太郎回憶，雖然她偶爾會有天然呆、少根筋的感覺瞬間出現，但演戲時，綾瀨遙其實很聰明，「她有自己詮釋的方法，與其說她個性天然呆，倒不如說她很有一套自己的演戲方式」。



對於和綾瀨遙對戲時最害羞的時刻，(土反)口健太郎靦腆笑說，他個性容易害羞，而在其中一幕要演出男、女主角隔著玻璃親吻，由於這場親密戲2人是隔著玻璃互動，反而比一般吻戲更加緊張、害羞。



「今夜，在浪漫劇場與妳相遇」故事充滿天馬行空的設定，(土反)口被問及最希望「相遇」的電影女主角，他回應，由於很喜歡看吉卜力動畫，其中「風之谷」的女主角「娜烏西卡」是他從小看到大的角色，「真的有愛上她」。



媒體好奇他私底下喜歡的女性類型，他表示，電影中女主角一開始個性有點跋扈、不好接近，但說出彼此內心話後，原本討厭的個性開始變得可愛的感覺，因此他對於比較強勢的女生，也會開始欣賞。



「今夜，在浪漫劇場與妳相遇」以愛情故事為基底，是「交響情人夢最終樂章」與「羅馬浴場」導演武內英樹的新作，11日全台上映。（編輯：張銘坤）1070506