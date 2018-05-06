地方中心／台北報導

臺北市環保局6日指出，為了推廣濕地環境教育，讓親子一同親近濕地，認識濕地淨化水質的秘密，該局結合關渡自然公園「心濕地」將推出「尋找關渡隘口」、「水生植物知多少」及「探索水棲生物」3種濕地環境教育學習課程，即日起接受機關學校和民間團體報名，活動至9月底止，共計20場次，每場次限30個名額，歡迎親子大手牽小手一起報名參加，踏尋先人的歷史並認識心濕地內的生態環境。

環保局表示，「尋找關渡隘口」活動將帶領學員找尋關渡隘口中曾有的「獅象捍門」歷史地景，並介紹關渡紅樹林生態，從過程中瞭解過去的關渡河岸與目前現況景觀的差異，並省思人與河流間的關係。而「水生植物知多少」則會介紹心濕地中扮演重要角色-淨化水質的植物有哪些，以及常見的水生植物應用。另外「探索水棲生物」將讓學員於心濕地中尋找隱藏版的水中嬌客（水棲昆蟲：划椿、仰泳椿、水蠆、豆娘及紅娘華等），透過水棲昆蟲瞭解其與水質關係。

環保局表示，活動透過實地走訪關渡碼頭，讓學員深度認識兩河交會重要地景的過去人文歷史，從河口的關渡紅樹林到心濕地，認識孕育著不同生物的棲息環境，在這個生物廊道裡藉由人文地景歷史介紹及濕地的生物調查活動，讓參與學員學習如何觀察及欣賞濕地生態的美好。期待透過濕地環境教育學習活動，讓更多民眾瞭解關渡地區河口及心濕地之環境特色，增進環境保育意識。