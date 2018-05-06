記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日上午前往平鎮區，出席「平鎮區雙連坡碉堡公園新闢綠美化工程完工啟用典禮」，鄭市長表示，雙連坡碉堡公園運用軍方閒置土地，規劃為市民休閒運動空間，是市府與軍方雙贏合作的最佳典範。工程經費約2,000萬元，公園總面積約2萬1,356平方公尺，今日啟用後，也將於2個月內完成公園內部兒童遊樂設施。除了今日啟用的碉堡公園，市府在雙連坡地區也規劃完成運動公園、寵物公園，提供當地里民更多休閒空間，桃園「建設要加乘、福利要完整、活動要精彩」，讓每個地方期盼的建設，能夠逐項完成，增加市民幸福感。

鄭文燦指出，在他擔任市長後，積極與國防部陸軍第六軍團協商，希望國防部能夠釋出無戰備任務且未來無使用計畫的廢置營區土地；若國防部仍在評估中，市府亦可先代管，待評估完成後再進行撥用，以活化營區土地。

雙連坡碉堡公園由於具地形置高點，是過去軍事重地，營區碉堡建築不只作為掩體，周圍也種植許多樟樹、榕樹等大型原生喬木，營區狀況保持良好，擁有大型樹木且草坪完整，是都市的綠洲，也適合漫步、休閒、舉辦露營及兒童遊戲等活動。在戰備任務尚未研議解除前，碉堡亦可保留做為地景與地標。雙連坡碉堡公園擁有碉堡、草地、大樹，公園基本條件良好，非常適合做為生態公園，更具有軍事文化史的意義。

桃園市長鄭文燦前往平鎮區，出席「平鎮區雙連坡碉堡公園新闢綠美化工程完工啟用典禮」。

鄭文燦提到，市府對於雙連坡地區共有4項設施建設，除了今日啟用的碉堡公園，尚有健康運動公園、寵物公園及入口彩繪意象。其中，附近的雙連坡三營區規劃為健康運動園區，目前正進行設計；雙連寵物公園即將於明（108）年6月完工，讓市民能夠帶著毛小孩運動；針對民族路三段環保署環境檢驗所旁圍牆美化，市府也編列300萬元經費，運用參與式預算讓里民提案，成為未來雙連坡入口彩繪意象。

平鎮區長何明光表示，雙連坡碉堡公園工程規劃以對減低現地老樹傷害方式執行，維持原有榕樹群及氣生根，實施環境整理，並修剪樹枝與氣生根，讓枝葉部分陽光通透。設計手法以尊重自然為主，以碉堡為公園景觀設計重點，並設置觀景平台，呈現碉堡草丘融合自然階梯的質感，並於碉堡土丘上方設置欄杆，加強安全防護，打造碉堡與自然合一的觀景台。內部規劃流暢步道動線，以粗放步道曲線配合自然草地，提供市民於步道散步時享受微風吹拂感受。

停車場設計則採用地景式設計，藉以柔化基地線條，運用草地作為與園區步道區隔，設置景觀照明，提供安全美觀的停車空間；區內並設置遊戲區（沙坑）。另外，歷史步道終點處擺設有戰車展示區，公園入口處設置砲台展示區，皆呼應本公園舊有軍事歷史背景，希望此處成為親子共遊、全民樂活的自然碉堡公園，未來亦可成為雙連坡地區及桃園周邊新興遊憩點。包括立法委員呂玉玲、桃園市議員莊玉輝、黃敬平、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、謝彰文、市府工務局長黃治峯、平鎮區長何明光、陸軍第六軍團指揮官徐衍璞均一同出席活動。