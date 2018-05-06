記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

由國立中正大學傳播學系中正E報所主辦的第15屆新傳獎「驚蟄」5日下午一點在嘉義文化創意產業園區舉行頒獎典禮。除了來自全國各校代表近百人外，包括中央通訊社社長張瑞昌、國立教育廣播電臺臺長謝忠武、銘傳大學廣播電視學系兼任副教授莊克仁、卓越新聞獎基金會執行長邱家宜、中國文化大學大眾傳播學系副教授林福岳、世新大學廣播電視電影學系副教授丘岳以及國立中正大學傳播學系助理教授蔡崇隆等專家學者也親臨頒獎典禮現場。

第15屆新傳獎共有超過百件來自全台13所大專院校的投稿作品，最後共計30件作品入圍決選。作品類型包括平面、影音、廣播三大類別，其中更設立原住民與客家相關獎項，期望更多元的題材呈現。

本次頒獎典禮頒出平面、影音、廣播三大類別總計12個獎項，共48位得獎者。遺憾的是，最佳平面新聞評論獎、最佳廣播新聞節目獎、最佳客家廣播新聞獎與最佳客家影音新聞獎等4個獎項從缺。典禮上，各類別的評審也對投稿作品做了整體性的點評。

在典禮之後，主辦單位更特地安排下午茶茶會時間，讓所有的參賽者能夠跟投稿類別的評審們，直接面對面地針對作品進行討論。也提供各校參賽者們一個互相交流、觀摩與學習的平台。

新傳獎取「新聞傳播」之意，為每年春天針對全國大專院校學生舉辦的傳播類競賽，至今已進入第15年，並從第12屆開始轉為新聞類專門獎項。此外，新傳獎邀請卓越新聞獎基金會擔任指導單位，期望將其打造為「學生界的卓越新聞獎」，以鼓勵並且培養更多下一代傳播界菁英種子為志業。

完整得獎名單

平面類



最佳平面新聞報導獎



水墨臨摹工地場景「供帝居」訴階級落差 謝宜臻／國立政治大學



最佳平面專題新聞獎



大銀幕背後－影視產業的現實與挑戰【影視系列專題】鄭順祥、吳旻蓁、薛若儀、顏麗家、江殷年、龐家姍／國立政治大學



最佳平面新聞評論獎



從缺



最佳客家平面新聞獎



藥草界的綠鑽石 艾草點亮高原社區 廖品鈞、李翊甄／輔仁大學



最佳原住民平面新聞獎



青年迴游救文化 用金工扭轉部落 李翊甄／輔仁大學

影音類



最佳影音新聞報導獎



紫爆哪裡來？空汙危害來源大搜尋 陳思翰、曾泓睿／南臺科技大學



最佳影音專題新聞獎



走過一甲子的銀髮姐妹 謝孟涵、曾鈺閔、林宛樺／南華大學



最佳影音新聞節目獎



小公民大分析



唐雅玲、陳思翰、吳沛欣、黃晏如、楊庭琪、林易群、李育愷、陳柏宇、黃璽蓉、張宇禎、陳?璇、吳怡臻、蘇琦臻、李采諺、林正浩、林廷璋、曾泓睿、邱心于、楊晶甯、陳冠伶、楊欣庭、徐子筑、林冠甫、李名玨、張荺荺／南臺科技大學



最佳客家影音新聞獎



從缺



最佳原住民影音新聞獎



當鄒人老了 許家綾、陳婉禎／國立中正大學



最佳紀錄片獎



開面 khui-b?n 田瑀、劉伊翎、宋映萱、高偲僑／國立中正大學

廣播類



最佳廣播新聞報導獎



廟口開講 風華再現 謝孟涵／南華大學



最佳廣播專題新聞獎



風聲隨起 陳振豪／南臺科技大學



最佳廣播新聞節目獎



從缺



最佳客家廣播新聞獎



從缺



最佳原住民廣播新聞獎



當礦權遇到土地 原住民族封路抗爭 黃郁期、林妏璇、鄭聿庭、張芷茵／國立政治大學