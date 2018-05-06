記者葉志成／桃園報導

桃園市政府客家事務局6日在龍潭甘家堡舉辦「桐花野餐派對」，蔣絜安局長及與會貴賓一同將野餐小物佈置於桐花樹上，宣布派對正式開始，令在場的上千民眾雀躍不已。

客家局局長蔣絜安表示，本年度桐花祭開場之「桐花唸謠比賽」，共有37組700位小朋友報名，比賽當日更有超過2000位親師生湧入會場。今日的「桐花野餐派對」是第3年舉辦，在口碑不斷累積下，其中的野餐佈置比賽也非常受歡迎，開放報名後2分鐘內124組隨即秒殺額滿，現場共聚集約2500人參加。桃園的桐花祭有唸謠、人聲樂團及野餐佈置等比賽，還有小農市集、街頭藝人表演等，結合客語、野餐、桐花、音樂及客家元素，創新且非常具有質感，讓客家文化活動型態更多元、吸引更多年輕人及家庭共同參與。

客家委員會參事吳克能表示，油桐樹與客家族群的關係密切，早年為客家庄的經濟作物，但隨時光轉變而失去經濟價值，近年來客委會結合其意象推出桐花祭，成功打造成客家代表性的節慶活動，每年創造為數可觀的經濟產值及觀光人潮。桃園的桐花祭更是年年推陳出新、非常吸睛，歡迎民眾踴躍參與，體驗客家人文產業之美。

鄭文燦市長與人聲樂團比賽優勝團體合影。

蔣局長補充說道，去年廣受好評的大型HAKKA PICNIC入口意象，今年結合桐(童)話元素再升級，營造具樂園氛圍的休憩空間。此外，表演團體邀請到曾入圍金曲獎的米莎及曾仲瑋、6組人聲樂團及2018客家流行音樂節優勝歌手登台演出；另有在地的小農市集展售及街頭藝人表演，讓民眾在桐花樹下一邊野餐，一邊欣賞音樂，享受最悠閒愜意的午後時光。

緊接著5月13日母親節於保甲古道/東森山林桐花步道登場的「賞桐健行」，1,000個名額同樣也是秒殺額滿，未報名成功者當日也歡迎一同前往健行賞桐，在最浪漫的桐花季節，與母親及家人攜手暢遊在桐花步道上，度過最幸福美好的早晨。除了活動外，尚有5座全新的桐花地景藝術：客文館的「桐花美好列車」及「桐話樂園」、三坑鐵馬道入口處的涼亭「漫慢」、十一指古道的「桐心盪漾」、楊梅火車站的「桐花彩繪公車」，民眾在賞桐之際，也可欣賞到精心製作的桐花地景藝術作品，更多活動訊息請至官網(http://www.tyt.989.com.tw/)查詢。