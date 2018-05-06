記者諶志明／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日下午前往桃園區建國公園，出席「台灣穆斯林聯合會齋戒月祈福活動」時表示，穆斯林齋戒月祈禱儀式是首次在桃園舉辦，6月16日也將舉行印尼穆斯林文化展暨開齋節活動，展現伊斯蘭文化。市府會盡全力照顧印尼移工，支持清真寺活動以及印尼各團體活動，希望來自印尼的兄弟姊妹們，將桃園視為第二個家；目前市府也與印尼城市洽談締結姐妹城市事宜，期盼未來桃園和印尼的關係日益緊密。

鄭文燦指出，目前在台灣有67萬名外籍移工，截至今（107）年3月底，印尼移工人數為25萬9,794人，其中桃園的印尼移工占2萬7,814人。市府舉辦過印尼文化展，讓所有移工和市民看到印尼文化；也舉辦多場體育競賽，讓移工共同參加；今年桃園農業博覽會設立「四國農業文化館」，在開幕當天特別表演印尼民族舞蹈「薩滿舞」，總統蔡英文在觀賞後也十分稱讚。

桃園市長鄭文燦出席台灣穆斯林聯合會齋戒月祈福活動。

鄭文燦說，市府勞動局獲得107年「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核」第一名，其中在外籍移工業務訪查工作、法令諮詢及爭議協處、文化休閒及法令宣導活動都有優異表現；像是市府去（106）年辦理「東南亞星期天」小型文化交流體驗活動，也要持續舉辦，讓外籍移工在週日齊聚一堂。

鄭文燦提到，市府即將於今年7月在桃園站前舊桃園分局成立「新住民文化會館」，未來將策劃更多活動、提供更多經費，以支持新住民，讓所有外籍移工在工作之外，能有更多的休閒與體育活動。

台灣穆斯林聯合會齋戒月祈福活動」於桃園區建國公園舉行。

今日包括駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（Robert James Bintaryo）、印尼西努沙登加拉省（Nusa Tenggara Barat）宗教領袖札卡利亞教長（Kiyai TGH, FAUZAN ZAKARIA LC, MSI）、望見書間（SEAMi）創辦人林周熙均一同出席活動。