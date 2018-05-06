記者陳華興／桃園報導

桃園市中壢區總計將選出11席市議員，目前國民黨提名兩席新人吳嘉和和劉安祺，另外包括議長邱奕勝(現)、議員梁為超(現)、葉明月(現)五人，至於民進黨黃傅淑香(現)、彭俊豪(現)及新人張曉昀、張昌章與徐景文出線，加外無黨籍有張運炳(現)、劉曾玉春(現)和綠黨的王浩宇(現)，而無黨籍的新人有劉邦德、陳傳祥，加上時力的劉祐龍，還有一位可能被國民黨徵召的魯明哲(現)共17人搶11席競爭相當激烈。

6日無黨籍劉邦德成立中壢北區競選服務處，冠蓋雲集把服務處前福安二街幾乎塞滿，約有近八百人與會，聲勢浩大，劉邦德表示，感謝所有的親朋好友支持，他一定不會辜負大對他的期待，只要能進入議會，一定會爭取更多的建設回饋鄉里，他表示未來還會在後站成立南區競選服務處，最後也會在市中心成競選總部為中壢的鄉親服務。

無黨籍劉邦德參選市議員 中壢區選舉投下震撼彈(劉志清親自推薦好人才)

桃園市劉姓宗會的理事長劉志清，他也是桃園縣政府前縣府主秘和航空城董事長，劉志清表示，劉邦德一路從基層做到市民代表，也在議員服務處擔任秘書，服務的熱忱滿分，加上在各種公益團體出錢又出力，深獲各團體的敬重，今天許多支持他的團體與里長都到現場就知道邦德的好人緣，靠今天在場的朋友要選上市議員是不行的，還要麻煩大家努力去拉票，邦德才能機會進入議會為大家服務，希望大能多幫忙拉票，送邦德進議會，讓好人才出頭，為我們服務。

無黨籍劉邦德參選市議員 中壢區選舉投下震撼彈(劉邦德要進議會擴大服務層面)

昨日到場的貴賓有市議員劉仁照、桃園市高國中小學家長會協會前理事長王妃麗、中壢後憲理事長李文玉、桃園市中壢獅子會會長林明和和中壢地區30個獅子會會長、獅子會會長聯誼會長陳曉蓉、桃園市曹氏宗親會會長曹典建；此外包括金華里長謝岩介、光明里長林坤泉、健行里長劉邦笙、新街里長莊金泉、林森里長劉得全、興和里長劉巫銀梅、幸福里長詹文增、忠福里長詹文燿、中建里長李應偉、永福里長戴興榮、普義里長黃崇修、中央里長楊萬培、仁德里長吳導君、中榮里長劉文正、永光里長黃雪珍、石頭里長黃柏誠、里長參選人戴朝枝、古捷桐等人。