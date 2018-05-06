▲李德筠今（6）日在誠品書店舉辦簽唱會。（圖／野火樂集提供,2018.05.06）

「坦白小姐」李德筠醞釀2年4個多月總共855天，終於在5月4日推出個人第2張創作專輯《價值觀Vol.02》，新專輯除了有8首創作，她也再度與師兄陳永龍合唱新歌〈陽陽〉，還在台北誠品書店的簽唱會，帶領現場粉絲跳起「雨刷舞」。

▲李德筠跟師兄陳永龍合唱新歌〈陽陽〉，並帶著大家一起跳「雨刷舞」。（圖／野火樂集提供,2018.05.06）

其實李德筠在19歲就出櫃了，她的家人知道後沒有反對她，反而寫了一封家書，告訴李德筠：「家是妳永遠的避風港」表明支持她追求所愛。而問到李德筠現在有沒有對象，她害羞地承認有，已經交往一年多了，且女朋友也為她加油打氣，希望她的專輯發行成功。

這張專輯中的一首歌曲〈我的世界沒有孤寂〉，李德筠想獻給所有認真面對真實自己的人，「面對真實其實不簡單，自己騙自己跟別人沒有不一樣，只為不跟別人產生衝突，透過這首歌，讓大家柔軟的面對這一切。」而歌曲MV出來後，有歌迷留言：「謝謝你」，雖然李德筠不知道歌迷謝謝她什麼，不過這個留言讓她覺得很欣慰，「有一種能量撫慰大家的心」。

▲李德筠家人驚喜現身簽唱會，讓她覺得超開心。（圖／野火樂集提供,2018.05.06）

在這次的簽唱會上，李德筠的姪子跟哥哥突然驚喜現身，讓她覺得超驚訝。李德筠說：「有把發片的事情，分享在家裡的群組，但不敢要家人來」，而她也知道爸媽因為有事不能來，所以沒有想太多，沒想到哥哥竟然帶著小孩現身，送上一束花祝福，「沒想到姪子們已經會聽姑姑的音樂，滿開心的。」