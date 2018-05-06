▲賈靜雯（左）與修杰楷一起買菜。（圖／中天提供 , 2018.5.6）

藝人賈靜雯在今（6）日播出的中天節目《媽媽是超人》，扭轉第一季「洋蔥連皮切」的爛廚藝印象，她大笑回應，「有沒有這麼誇張啊？我偶爾也是會下廚啊，像Angel（大女兒梧桐妹）就很愛吃我做的義大利麵。」賈靜雯與老公修杰楷雖是「姊弟戀」，但節目中可看見，幾乎都是他擔起照顧她的角色，不只提醒她生活中的大小事，更經常下廚做飯給老婆及女兒吃。

原本給人精明幹練形象的賈靜雯，一遇到老公完全變身小女人，常在不經意間流露出迷糊、神經大條的一面，尤其在節目第一季中「洋蔥連皮切」行為嚇壞觀眾。該集中，她用背巾背起咘咘，和老公一起逛台北市的南門市場，在人擠人的市場裡，夫妻兩人邊走邊討論食材，修杰楷不忘體貼的護著愛妻跟女兒，賈靜雯表示，自己的媽媽和老公都是很愛進廚房的人，「我真的算是很有口福的女人跟女兒，我在廚房這一塊，真的沒有他們厲害，但我偶爾也是會下廚的。」她透露大女兒Angel最愛自己做的義大利麵，「我記得是macaroni（通心粉），她會一直稱讚很好吃。」

▲賈靜雯在節目中顯露出迷糊的一面。（圖／中天提供 , 2018.5.6）

賈靜雯得意表示，「不只大女兒Angel，兩個小女兒對我做的菜也都超級捧場。」她笑說：「咘咘跟BO妞真的很好玩，只要是我做的東西，她們都特別愛吃，不管是什麼東西。可能出自對媽媽的一種愛吧。」但修杰楷品嘗她的手藝後，可點評的一點都不含糊，她無奈表示，「可能他比我會做飯，我常常煮湯，他都會跟我說：『嗯，很好喝，但是可以味道再重一點。』其實，家人都覺得我做的菜很不錯，只是我做菜的過程中，看起來很笨手笨腳的就是。」