被笑「洋蔥連皮切」爛廚藝 賈靜雯靠女兒改變印象NOWnews今日新聞 (2018-05-06 18:45)
藝人賈靜雯在今（6）日播出的中天節目《媽媽是超人》，扭轉第一季「洋蔥連皮切」的爛廚藝印象，她大笑回應，「有沒有這麼誇張啊？我偶爾也是會下廚啊，像Angel（大女兒梧桐妹）就很愛吃我做的義大利麵。」賈靜雯與老公修杰楷雖是「姊弟戀」，但節目中可看見，幾乎都是他擔起照顧她的角色，不只提醒她生活中的大小事，更經常下廚做飯給老婆及女兒吃。
原本給人精明幹練形象的賈靜雯，一遇到老公完全變身小女人，常在不經意間流露出迷糊、神經大條的一面，尤其在節目第一季中「洋蔥連皮切」行為嚇壞觀眾。該集中，她用背巾背起咘咘，和老公一起逛台北市的南門市場，在人擠人的市場裡，夫妻兩人邊走邊討論食材，修杰楷不忘體貼的護著愛妻跟女兒，賈靜雯表示，自己的媽媽和老公都是很愛進廚房的人，「我真的算是很有口福的女人跟女兒，我在廚房這一塊，真的沒有他們厲害，但我偶爾也是會下廚的。」她透露大女兒Angel最愛自己做的義大利麵，「我記得是macaroni（通心粉），她會一直稱讚很好吃。」
▲賈靜雯在節目中顯露出迷糊的一面。（圖／中天提供 , 2018.5.6）
賈靜雯得意表示，「不只大女兒Angel，兩個小女兒對我做的菜也都超級捧場。」她笑說：「咘咘跟BO妞真的很好玩，只要是我做的東西，她們都特別愛吃，不管是什麼東西。可能出自對媽媽的一種愛吧。」但修杰楷品嘗她的手藝後，可點評的一點都不含糊，她無奈表示，「可能他比我會做飯，我常常煮湯，他都會跟我說：『嗯，很好喝，但是可以味道再重一點。』其實，家人都覺得我做的菜很不錯，只是我做菜的過程中，看起來很笨手笨腳的就是。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
自爆27歲還是處女！ 美女主播：超想交男朋友【NOWnews今日新聞】
林佑星爆秘婚再吃嫩妹 新歡懷孕3個月再度當爸【NOWnews今日新聞】
「越南林志玲」好熱！ 公園遛愛犬放送雪乳【NOWnews今日新聞】
文汶歸寧宴席開百桌 親吐心聲：婚後生活一點都不好【NOWnews今日新聞】
女偶像勾人夫上摩鐵偷情 慘遭經紀公司解約【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》