終止連3漲 汽油調降0.1元、柴油不調整台灣好新聞報 (2018-05-06 17:23)
生活中心／綜合報導
終止連3漲！中油公司宣布，依浮動油價機制計算，自7日凌晨零時起各式汽油調降0.1元，柴油價格不予調整。
調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.1元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.6元、超級柴油每公升26.1元。
中油表示，本週原油價位主要受美國上週商用原油庫存及原油產量皆增加影響而微幅下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶71.49美元，較前週71.83美元下跌0.34美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算降幅為0.17％，汽油每公升應調降0.1元，柴油每公升則不予調整。調價後的各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。
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