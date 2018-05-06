崔永徽邀蔡總統看最蘭嶼的電影中央社 (2018-05-06 19:10)
國片「只有大海知道」被稱為「最蘭嶼的電影」，導演崔永徽6日上書總統蔡英文，除邀請蔡總統欣賞電影外，也寫下蘭嶼當前面臨問題及她拍片歷程。圖為電影劇照。（海鵬影業提供）中央社記者鄭景雯傳真 107年5月6日
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