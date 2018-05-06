國片「只有大海知道」被稱為「最蘭嶼的電影」，導演崔永徽6日上書總統蔡英文，除邀請蔡總統欣賞電影外，也寫下蘭嶼當前面臨問題及她拍片歷程。圖為電影劇照。（海鵬影業提供）中央社記者鄭景雯傳真 107年5月6日