台電梧棲服務所彩繪牆揭幕中央社 (2018-05-06 19:10)
台電梧棲服務所外牆年久失修、油漆脫落，經立法院副院長蔡其昌（左）建議台電編列預算改善並加以彩繪後，6日正式揭幕，為地方增添打卡新亮點。（蔡其昌服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 107年5月6日
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