（中央社記者鄭景雯台北6日電）國片「只有大海知道」導演崔永徽今天上書總統蔡英文，信中除邀請欣賞電影之外，更將蘭嶼當前面臨的問題以及她拍攝該片的歷程，洋洋灑灑以3000多字、鉅細靡遺地讓蔡總統知道。



畢業於輔大中文系的導演崔永徽，擅以影像傳達文學、文化等題材，首部紀錄作品「謝錦」曾創下全台放映超過200多場的驚人紀錄。膽識過人的她，不僅費時六年拍攝電影「只有大海知道」，片中蘭嶼演員更清一色由在地的達悟族人粉墨登場。



崔永徽借貸新台幣3000萬元拍攝「只有大海知道」，原因竟是一起「丁字褲風波」，某次達悟族孩子拒穿丁字褲登台演出的事件，讓她意識到文化認同的重要性，因而決定拍攝該片。



崔永徽今天也代表蘭嶼「小飛魚文化展演隊」30多名師生上書蔡總統，信中除邀請蔡總統欣賞電影之外，更希望能重視蘭嶼現今面臨的問題，尤其蔡總統多年前曾親赴蘭嶼，為核廢料問題向達悟族人致歉，崔永徽希望能以片中感人的祖孫親情打動蔡總統，讓她了解蘭嶼人正處於文化流失、隔代教養的困境，而許多孩子對於自身文化感到陌生，也成了達悟族面臨的文化危機。



「只有大海知道」目前正在網路集資，期盼能在6月8日在蘭嶼舉辦世界首映，並在6月15日全台上映。（編輯：陳清芳）1070506