《我們的七日戰爭》、《偶像夢幻祭》動畫化確定，預計2019年開播。ユキヲ漫畫《邪神與廚二病少女》宣布定檔於7月9日。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！

1、《偶像夢幻祭》動畫化確定 2019年開播

樂元素公司旗下養成類手游《偶像夢幻祭》動畫化確定，預計2019年開播，由David Production改編製作。新聞詳情>>>

2、《我們的七日戰爭》動畫化確定 2019年開播

宗田理原作小說《我們的七日戰爭》動畫化確定，這本小說是發行於1985年，講述學生們與教育體制、家長、老師對抗的。新聞詳情>>>

3、《邪神與廚二病少女》宣布定檔 7月9日開播

ユキヲ漫畫《邪神與廚二病少女》由nomad改編同名TV動畫，宣布定檔於7月9日。原作講述邪神醬和百合鈴的奇妙生活。新聞詳情>>>

4、《阿童木》漫畫原稿在法拍賣 成交價204萬人民幣

5月5日在法國巴黎舉行的一場拍賣會中，手塚治虫《鐵臂阿童木》的一張原稿漫畫出展競拍，最終成交價為26.94萬歐元（約為204.8萬人民幣）。新聞詳情>>>

5、《高達》系列總票選：玩不膩的奧爾加 最強王者誕生

NHK舉行《高達》全系列內容總票選，角逐作品、角色、機體、歌曲等名次排行。經過一個多月的投票選舉，共收到有效投票174萬多張。新聞詳情>>>