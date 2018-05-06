原標題：美國「龍」飛船攜實驗鼠等返回地球



新華社華盛頓５月５日電 美國太空探索技術公司的「龍」貨運飛船５日從國際空間站返回地球，帶回超過１８００千克的貨物和科學實驗樣品。

太空探索技術公司發表聲明說，「龍」飛船與國際空間站分離后，經過約５個半小時的飛行，於美國東部時間５日１１時５９分（日期:６日２時５９分）落入太平洋預定區域。飛船隨後由太空探索技術公司打撈回收。

隨「龍」飛船本次返回地球的，包括一些已在空間站生活一段時間的實驗鼠。科學家希望藉此研究小鼠的骨骼在失重狀態下如何改變。此外，「龍」飛船還帶回了保存在冰櫃中的重要生物樣品，如植物、昆蟲、人體組織等。

這艘「龍」飛船４月２日搭乘「獵鷹９」火箭在佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空，為國際空間站送去約２６３０千克補給與科研設備。這是太空探索技術公司第１４次為美航天局執行貨運任務。

據太空探索技術公司網站介紹，「龍」飛船最大發射有效載重為６０００千克，最大返回有效載重為３０００千克。這種可回收使用的飛船是目前唯一有能力將貨物從國際空間站運回地球的貨運飛船，其他貨運飛船均會在落入地球大氣層的過程中焚毀。