瑞士安樂死診所「精神永在(Eternal Spirit)」的創辦人之一哈貝格(Ruedi Habegger)今天(6日)表示，澳洲不准104歲的澳洲科學家古道爾(David Goodall)在自己的老家死亡，這是一項「暴行」。

這家診所即將幫助古道爾結束生命。

在兩年前，古道爾任職的大學曾在他102歲時試圖淨空他的辦公室，要他宣布不再適任，但並沒有成功。古道爾並沒有罹患絕症，但他的生活品質惡化，一心想死，在澳洲引發爭議。

現在他到瑞士巴塞爾(Basel)的精神永在診所尋求安樂死，再度引發話題。

哈貝格表示：「因為他並非罹患末期疾病，他必須前來瑞士，這根本是一項暴行。這位老人應該可以死在老家的床上，就像我們在瑞士可以做的一樣。」

古道爾預定10日在精神永在診所結束他的生命。

在世界上的大多數國家，幫助自殺都屬非法，澳洲也是一樣；但維多利亞省(Victoria)卻在去年12月29日通過，成為第一個讓安樂死合法化的省份，但仍要到2019年6月才生效，而且只適用在維多利亞省定居至少1年，18歲以上，心智健全，生命只剩不到6個月的絕症病患。

※自殺不能解決問題，珍惜生命，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」，或張老師服務專線「1980」。※