茉莉花革命後首次 突尼西亞今地方選舉中央廣播電台 (2018-05-06 18:17)
突尼西亞今天(6日)舉行2011年茉莉花革命以來的首次地方選舉，選民將透過選票，對改革步伐緩慢表達他們的挫折感。
這次選舉被吹捧為這個北非國家邁向民主的另一項里程碑。
突尼西亞在2011年出現反政府的大規模群眾示威運動，導致獨裁總統班阿里(Zine El Abidine Ben Ali)倒台，突尼西亞也得以從數十年來的獨裁政權轉型。
然而，自從革命以來，突尼西亞仍然持續深陷政治、安全、經濟以及貪腐問題，觀察家都預料，今天地方選舉的投票率不會高。
在當地時間今天上午8點(台灣時間今天下午3點)開始投票之後，位在突尼西亞中部的1處投票所，有大約15人進入投票。
2011年的茉莉花革命成為阿拉伯之春的搖籃，班阿里下台之後，突尼西亞舉辦過國會和總統大選，但是地方選舉因為後勤、行政以及政治上的僵局，延後了4次。
突尼西亞總統艾塞布西(Beji Caid Essebsi)呼籲民眾出來投票，以拉高投票率。
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