韓中合作 台面板廠搶高階及日系市場中央社 (2018-05-06 18:15)
（中央社記者潘智義台北2018年5月6日電）南韓三星、樂金與中國面板龍頭京東方合作，IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，京東方10.5代新廠良率優於預期，已供應韓電視面板，台廠只能搶高階面板市場，及日系品牌。
謝勤益今天接受中央社記者訪問時表示，京東方10.5代新廠今年3月量產，5月產能已趨穩定，表現明顯優於預期；因此已成功供應65吋電視面板給南韓三星、樂金兩大電視品牌，但因屬中低階面板，台灣面板廠仍可透過產品差異化，持續對南韓品牌供應高階面板，並把握索尼等日本品牌客戶。
他指出，台灣面板廠友達光電（2409）生產量子點電視面板、曲面電視面板，這些都屬產品差異化，群創光電（3481）以經濟切割主導市場的尺寸規格，這是產品差異化，再加上客戶的差異化，應可緩和陸廠的競爭，尤其日系電視品牌不買京東方面板，台灣面板廠可以爭取提高供貨比例。
謝勤益說，京東方面板產品線齊全，10.5代廠主攻65吋電視面板，福清8.5代廠主攻43吋、合肥8.5代廠鎖定49吋、55吋、北京8.5代廠提供32吋面板。
謝勤益表示，京東方生產面板供應南韓三星、樂金電視品牌，中國10大電視品牌除TCL採用自家面板廠華星光電生產的面板之外，其他9家電視品牌都有用到京東方的面板。台灣面板廠面對陸廠競爭，產品差異化是必須要走的路。
關鍵字：
上一則：雪迪龍：預中標8580萬元項目
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 奇巧 10吋LED液晶螢幕顯示器(AV、VGA、HDMI)
- agnes b. 簽名版帆布大旅行袋(黑)
- 【CASIO】BABY-G 旅行全世界地圖設計運動錶(BGA-190-7B)
- 【Anna Lou Of London】倫敦品牌 V 個性字母項鍊 銀(絕版品
- COACH太陽眼鏡 時尚簡約百搭款(亮粉黑-透明) #COS8152F 532
- 【SingBee欣美】酷炫L桌+上層書架+132雙背椅(草原綠/淺芋粉
- LANCOME蘭蔻 激光煥白淨斑精華升級版30ml-百貨公司貨
- 【D.M.】戀戀真心黃金墜鍊
- 【CHLOE】-太陽眼鏡 復古款CE704S-001(黑色)
- MICHAEL KORS 古典美學時尚腕錶 MK5841
收藏！巴菲特2018股東大會58個問答實錄（5萬字版）【北京新浪網】
芒格：我比巴菲特還討厭加密貨幣 簡直太噁心了【北京新浪網】
巴菲特：加密貨幣是一種沒有生產力的資產【北京新浪網】
巴菲特：報紙未來發行量可能會加速下降【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》