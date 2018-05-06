澎湖主委盃田徑公路賽 結合媽祖文化季中央社 (2018-05-06 18:29)
（中央社澎湖縣6日電）2018澎湖主委盃田徑公路賽，今天從湖西天后宮前廣場開跑，870餘名男女選手在微風徐徐下，沿著鄉間公路跑步，非常舒服。
澎湖體育運動發展協會理事長蔡良田表示，主委盃田徑公路賽配合湖西天后宮媽祖文化季，從天后宮前廣場起跑。
縣長陳光復表示，澎湖全力打造運動島，每週都有大大小小的體育運動賽事，運動風氣興盛，其中跑步是最經濟簡單的運動方式之一，不但可以強健體魄，又可舒緩心理壓力，鼓勵大家多走出戶外跑步運動，也要注意安全。
主委盃田徑公路賽由陳光復、湖西鄉長吳政杰與蔡良田等人共同鳴槍後開跑，各組至中繼站領取手環後返回起點領取完賽禮，同時可至天后宮過平安橋領取紅蛋與吃在地的炸棗等名產。（編輯：張銘坤）1070506
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