（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）印尼知名僑領、雅加達金門互助基金會永久名譽主席黃進益的喪禮，今天在雅加達天堂殯儀館舉行，家屬告訴金門弔唁團，黃進益生前對故鄉金門的關愛及對教育的熱心，他們會延續下去。



祖籍金門西園的黃進益1日辭世，享壽81歲。金門大學發布新聞表示，金門弔唁團由縣政府參議甯國平、國立金門大學副校長陳建民和金門西園北甲黃氏族親會理事長黃榮燦等人組成，專程前往弔唁。



金門大學表示，黃進益生前熱愛故鄉，多次率團返鄉，關心金門發展，並熱心教育，除了捐款黃氏家廟，也捐助金門大學校務發展，對金門貢獻卓著，是海內外金門鄉親敬重與愛戴的僑領。



印尼政商各界及華僑親友今天紛紛到天堂殯儀館送別黃進益。金門弔唁團向黃進益夫人莊玉花、長子黃種嘉、長女黃雪鵬等家屬，表達金門各界鄉親對黃進益辭世的深切哀悼之意。



莊玉花特別向陳建民及甯國平表示，黃進益生前對故鄉金門的關愛及對教育的熱心，他們要延續下去。在場人士深受感動。



喪禮莊嚴溫馨，場面感人，之後靈車車隊繞行雅加達市區，並依傳統佛教禮儀安葬。



金大表示，金門弔唁團5日傍晚先到殯儀館與雅加達金門互助基金會、泗水金門會館和麻里巴板金門會館的鄉親團一同到黃進益靈前弔喪。西園北甲黃氏族親會祭文官並以金門話宣頌祭文，追思並感念黃進益。（編輯：陳清芳）1070506