？ ？漫威電影這些年來在好萊塢中的分量越來越大，那些帥氣的超級英雄們給人們留下了深刻的印象。但今天我們不聊那些家喻戶曉的英雄們，今天我們來看一下那些漫威電影中的超級女英雄們，她們同樣霸氣又美麗。

？ ？1.黑寡婦／斯嘉麗·約翰遜

？ ？斯嘉麗·約翰遜出道不久被獲封為性感女神，擁有天使面孔與魔鬼身材，自從於《鋼鐵俠2》首次飾演「黑寡婦」后，她跟角色已融為一體。今年將踏入34歲的她歷過兩段失敗婚姻，加上已身為人母，臉上多了幾分滄桑，但仍美艷非常。

？ ？黑寡婦毫無懸念最令人歡迎

？ ？2.緋紅女巫／伊麗莎白·奧爾森

？ ？這位冒起之秀人氣非常高，伊麗莎白·奧爾森在《復讎者聯盟2：奧創紀元》初次登場，飾演法力無邊的「緋紅女巫」，角色固然吸引，但更受影迷關注的是她出席公眾場合時的性感打扮，向來以慷慨見稱，盡顯29歲的性感與初熟美。

？ ？緋紅女巫人氣上漲很快

？ ？3.螳螂女／龐·克萊門捷夫

？ ？「螳螂女」造型古古怪怪，但演員真人龐·克萊門捷夫其實十分漂亮，現年32歲的她擁有韓國、法國及俄羅斯血統，呈現出一種特別的混血兒美，身材也相當火辣。戲中兩條觸角，為她添上幾分可愛。

？ ？現實中的螳螂女很漂亮

？ ？4.卡魔拉／佐伊·索爾達娜

？ ？佐伊·索爾達娜當演員前是一名芭蕾舞員，故擁有十分窈窕的身材，加上是黎巴嫩、印度、愛爾蘭及牙買加混血兒，五官相當有特色，被喻為荷里活「黑美人」。Zoe飾演的「卡魔拉」在《復讎者3》戲份不少，是個舉足輕重的人物。

？ ？卡魔拉戲份也越來越多

？ ？5.涅布拉（Nebula）／凱倫·吉蘭

？ ？跟「螳螂女」一樣，凱倫·吉蘭真人與角色造型相差好遠，現年30歲的凱倫·吉蘭來自蘇格蘭，2006年入行初期以演電視劇為主，雖然「涅布拉」個樣好惡、個性又心狠手辣，但現實中的她卻十分甜美及性感。

？ ？飾演者真人很漂亮，大家可以去看看

？ ？6.女武神／泰莎·湯普森

？ ？現年34歲的泰莎·湯普森是荷里活最炙手可熱的黑人女演員之一，2002年以舞台劇演員出道，近年專注在影壇發展。她擁有巴拿馬、墨西哥及歐洲血統，與樂壇天后蕾哈娜幾分似樣，身材亦相當火辣。

？ ？女武神在雷神3中圈粉無數

？ ？7.特工瑪利亞·希爾／寇碧·史莫德斯

？ ？寇碧·史莫德斯當演員前是一名模特兒，身材十分高挑，所以見她飾演的特工瑪利亞·希爾穿上神盾局制服時格外英姿颯颯。她是荷蘭及英國混血兒，五官相當標誌，身為兩子之母的她身材未曾走樣。

？ ？希爾特工戲份不多但令人印象深刻

？ ？8.驚奇隊長／布麗·拉爾森

？ ？奧斯卡影后布麗·拉爾森有足夠份量去飾演這位漫威最強女英雄「驚奇隊長」，雖然早前曝光的造型劣評如潮，但各位先別絕望，其實現年29歲的Brie外貌比真實年紀成熟，或許可為觀眾帶來另一番面貌。

？ ？驚奇隊長的能力值得影迷拭目以待