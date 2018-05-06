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？ ？一天之內，玩家們把劍網三的製作人郭煒煒捧上熱搜，將其包裝成一位明星，巔峰時人氣超過時下當紅小鮮肉。然而還沒過一天，又發生了徹底的逆轉。人生大起大落，不過如此。

？ ？前天，在一款知名的追星App上，一個陌生又熟悉的新面孔赫然出現在競爭最激烈的星榜單之中，並在日榜上超越最近最強鮮肉蔡徐坤，直接登頂。

？ ？這匹黑馬就是：

？ ？「劍網3製作人郭煒煒」。

？

？ ？作為劍網3的製作人，郭煒煒倒不是什麼最近才拋頭露面的新人物，之前在劍三玩家群體中一直有比較高的話題熱度。但一個做遊戲的，這次怎麼就扎到鮮肉堆里出道了？

？ ？圍觀過來的許多吃瓜群眾抱著瓜卻吃得一頭霧水。

？ ？而在微博的主戰場上，此時「劍網3製作人郭煒煒」這個詞已經上了當日熱搜，甚至粉絲們自稱的「煒生素」所對應的話題閱讀數已經達到了1.2億。

？ ？然而「煒生素」這個詞也不過是前天才剛剛出現的新詞：

？ ？還有幾個跟遊戲行業無關的藍V大號也趕過來湊了個熱鬧：

？ ？？

？ ？？

？ ？這一系列的現象看下來，給人的感覺就是，雖然說出來你可能不信，但郭煒煒好像確實是出道了。

？ ？而到了郭煒煒的本尊這邊，反而一直沒什麼動靜。直到今天凌晨將近4點，才發了一條相關的微博。

？ ？所以這次沸沸揚揚的出道事件，到底是弄哪冒出來的？

？ ？雖然整個故事並不複雜，很多朋友也都已經知道了來龍去脈，但為了幫助更多群眾們順暢地吃瓜，我還是在這裏把這個故事線簡單地縷一縷。

？ ？「本來是一個818就能解決的問題，

？ ？現在感覺是李雲龍要打平安縣了。」

？ ？事情的起因是這樣的。劍網3官方為了給今年的重頭戲「大師賽」造勢，找了三個歌手創作並演唱了一首主題曲《何曾懼》。

？ ？但這首歌的評論下面卻炸了鍋。

？ ？《何曾懼》的三位歌手中，有一位是VK，他的粉絲在這首歌的下面刷了許多支持VK的評論。當然了，一般情況下為表示對自己愛豆的喜愛刷刷評論以表支持本不是什麼不妥的事，這種事也挺常見的。

？ ？然而這首歌一方面是多人合唱，另一方面也算是劍網3的官方商業歌曲，所以這樣的行為，多多稍稍影響到了那些喜歡《何曾懼》但對VK並不了解的朋友。

？ ？於是，在鋪天蓋地的VK應援聲中，出現了一些劍網3玩家們對評論情勢的不滿之聲：

？ ？但這些卻成了一個導火索，受到VK粉絲們更為強力的反彈：

？ ？一來二去，這場對抗就不可避免地升級了。

？ ？劍三老玩家對此事的評論

？ ？其實事情發展到這，倒也並不是什麼太大的問題，可是後面發生的事就是在火上澆油了，就像後來一個評論中說的：

？ ？讓這群「李雲龍」提起幹勁的，是VK本人對刷支持態度，他在直播中對粉絲這樣說道（根據熱心觀眾保留的當時錄音）：

？ ？得了，這事一出，劍三那些暴脾氣的小哥哥小姐姐們都坐不住了，幾個回合下來，大家的火都越扇越大。

？ ？在互懟時，VK粉絲一方的有些人還在按娛樂圈粉絲的老套路來，將其當成明星粉絲之間的戰爭，結果意外地啟發了劍三玩家：

？ ？「最刺激的是他們說我們在無腦護我們的愛豆（idol），我們想了一圈沒想出來我們愛豆到底是誰。」

？ ？碰到這種不按遊戲圈套路來的娛樂牌，劍三一眾玩家們也蒙了逼，這回知道了，愛豆用時方恨少。

？ ？沒有愛豆，這可咋整啊

？ ？最後大夥一合計，果然還是找上了那個萬年背鍋俠——郭煒煒。

？ ？網友惡搞圖

？ ？「第一次追星，有點緊張。」

？ ？就這樣，躺槍的郭煒煒，被劍三玩家們包裝成了偶像，並迅速創建了相關的話題標籤，像摸像樣的以剛起的粉絲稱號「煒生素」自稱，在微博等社交媒體上給這個新偶像造起勢來。

？ ？在這之中，有很多都是喜歡湊熱鬧但確實不咋擅長追星的玩家，突然追起星來，一時間還有點不太習慣，場面一度熱鬧非凡。

？ ？很多人坦言：「第一次追星，有點緊張。」

？ ？這不是廣告，謝謝質疑

？ ？畢竟不是自己擅長的領域，有些玩家參與起來不免顯得有些毛手毛腳：

？ ？但是遊戲玩家有遊戲玩家的辦法，雖然追星圈子裡的水軍不知道上哪去找，但是遊戲圈子的代練可是一抓一大把：

？ ？除此之外，遊戲玩家還有他們自己特有的技術壁壘：

？ ？後來的事大家也都見到了，在這短短的一天時間里，這個身份有點奇怪的愛豆，成了昨日最耀眼的明星。那個在公司做遊戲人就這麼莫名其妙的被拉出去背上了愛豆的包袱，稀里糊塗地過了一把愛豆癮。

？ ？「不好意思，

？ ？劍三er的賽季末真的太閑了」

？ ？最後VK也在微博上進行道了歉。但是大家好像最後都忘了他這茬，反而像是在玩一次充滿歡樂的話題活動。

？ ？後來有人總結這次事件，說雖然這次的導火索是《何曾懼》的評論，但最終郭煒煒的「造星運動」能有這麼大的流量基礎和廣泛的參與度，主要還是因為現在的時間節點正處在劍網3的賽季末，沒有事乾的大夥，實在是太閑了。

？ ？同樣的情形也不由得讓人想起以前那段魔獸世界吧的軼事。

？ ？當年魔獸世界還是歸九城代理，遲遲不更新巫妖王之怒。等到網易宣布接手《魔獸世界》之後，又交接了很長一段時間。

？ ？那段時間里，大量魔獸玩家就像沒了魂一樣，每天不知所措，只有到貼吧里發泄心情。

？ ？不久之後，那句家喻戶曉的「賈君鵬，你媽媽喊你回家吃飯」的神梗就這樣誕生了，這件事也令「魔獸世界吧」一躍成為曾經的百度第一貼吧。

？ ？這兩個事情之間也許可以得出一個道理：

？ ？永遠不要招惹那些更新斷檔期間閑得難受的遊戲玩家。

？ ？尾聲逆轉

？ ？劍三的新校服公佈了，很多門派的玩家表示不喜歡，太難看。

？ ？於是，昨天剛把郭煒煒捧上熱榜的玩家們，今天創建了這麼個話題：

？ ？看來，遊戲圈的明星，哪怕上過熱搜，打敗過小鮮肉，歸根結底還是要產品的襯托。人生的大起大落，也不過如此了。