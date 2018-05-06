《鐵臂阿童木》漫畫原稿拍出204萬！一擲千金為情懷北京新浪網 (2018-05-06 18:16)
？ ？手塚治虫在日本漫畫和動畫史上的地位無人能及，《鐵臂阿童木》是其最為著名的作品之一。近日，在法國巴黎舉行的一場拍賣會中，《鐵臂阿童木》的一張原稿漫畫出展競拍，最終成交價為26.94萬歐元（約為204.8萬人民幣）。
？ ？日本漫畫行業的發展可以說是領軍世界，不少具有價值的藏品被世界各地的愛好者、收藏家獲得，此次在巴黎競拍漫畫原稿的提供者就是一位來自澳大利亞的人，最終一位來自歐洲的收藏者通過電話委託的方式拍得藏品。據悉，這張漫畫是20實際50年代連載的《鐵臂阿童木》當中的一頁，內容是阿童木與反派戰鬥的場景。
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