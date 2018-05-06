？ ？最近，著名動作演員范·迪塞爾在接受採訪時透露了《速度與激情》系列新作的新動態，表示《速度與激情9》和《速度與激情10》將由林詣彬執導，並且這次將前往非洲飆車。

？ ？范·迪塞爾在近期的採訪中透露：「我最近剛剛跟《速9》、《速10》的導演林詣彬通了電話，他對於接下來的拍攝非常興奮！」可以看到，接下來的「速激」系列依然由這位華裔導演執導。

？ ？而除此之外，范·迪塞爾在媒體面前也難掩興奮之情：「我問他我們接下來會做些什麼，導演跟我講我們之前還沒有去過非洲拍攝，其實早就應該去了！」看來接下來，「飆車家族」們要轉移到非洲了。

？ ？林詣彬是著名的華裔美國導演。在此之前他曾連續執導了《速度與激情》系列的第3、4、5、6部，而其中《速度與激情5》在全球票房超過了6.5億美元。

？ ？目前，《速激9》暫定於北美2020年4月10日上映，系列最終章《速激10》由於第九部的延期，也可能會推遲檔期。系列男主之一強森或不回歸《速度與激情9》，疑因與范迪塞爾矛盾太深。