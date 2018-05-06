▲曾國城(前)錄製《飢餓遊戲》。（圖／中視提供，2018.05.06）

本周《飢餓遊戲》邀請曾國城、Wesley、楊晨熙、巴鈺、蔡頤榛（五熊）、趙孟姿擔任嘉賓，難得錄製外景的曾國城，製作單位祭出「大逃殺」招牌關卡，孫協志透露：「我們拜託了好久，大概有10次吧！」曾國城也擁著大夥兒說：「我們終於團圓啦！」

問及會不會擔心餓肚子，曾國城很有信心地說：「不可能完全吃不到東西嘛！」也透露像《飢餓》這樣的節目，對自己也算是一個修練。曾國城也一直覺得5566三位主持很感人：「以前他們叫少年特攻隊，現在是壯年特攻隊啦！當然長大了有些改變，三位都越來越沉穩了，懂得用腦。」

▲曾國城(右二)錄製《飢餓遊戲》。（圖／中視提供，2018.05.06）

在他眼中，孫協志較有謀略、隨時都在策畫想贏得比賽，而對於體能最好的許孟哲，曾國城笑說：「在節目中常可以感覺到，孫協志與王仁甫一直想把他（孟哲）處理掉！」錄影過程中還發生一個插曲，讓他直呼：「一定是靈異現象，這一定有養小鬼！」也令所有人驚呼不可思議！

▲《飢餓遊戲》時常邀請大咖來賓。（圖／中視提供，2018.05.06）