蘇花改中仁隧道北上線貫通（2）中央社 (2018-05-06 18:30)
全長約4.7公里的蘇花改中仁隧道北上線6日終於貫通，距離蘇花改全線通車又邁進一大步，工程人員開心在隧道內開起香檳慶祝。（蘇花改工程處提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月6日
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