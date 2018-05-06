蘇花改中仁隧道北上線貫通（1）中央社 (2018-05-06 18:30)
蘇花改中仁隧道北上線全長約4.7公里，歷經工程人員長達1048天努力，終於在6日貫通，距離蘇花改全線通車又邁進一大步。（蘇花改工程處提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月6日
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