(土反)口健太郎來台宣傳新片（3）中央社 (2018-05-06 18:30)
日本男星(土反)口健太郎（圖）6日訪台，下午在台北出席電影「今夜，在浪漫劇場與妳相遇」記者會，特別用中文向台灣影迷問好。中央社記者裴禛攝 107年5月6日
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